Звільнені з піратського полону українські моряки

Вчора о 13.00 до міжнародного аеропорту «Одеса» рейсовим літаком прибули двоє громадян України, члени екіпажу судна «Hansa Stavanger», звільненого сомалійськими піратами 4 серпня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

В аеропорту співвітчизників зустріли родичі та співробітники Представництва МЗС України в Одесі.

Українським морякам було надане всебічне сприяння у проходженні прикордонного і митного контролю, зазначили в прес-службі.

Як повідомлялося, контейнеровоз Hansa Stavanger було захоплено самалійськими піратами 4 квітня і звільнено 4 серпня після отримання піратами викупу в 2,7 млн. дол. Екіпаж судна складався з трьох російських громадян, двох громадян України, п`ятьох громадян Німеччини і 14 філіппінців.