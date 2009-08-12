Фонд держмайна виставить на продаж 67,790% «Укртелекому»

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в грудні 2009 року оголосити приватизаційний конкурс з продажу 67,790% державного пакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Про це йдеться в затвердженому наказом ФДМУ №1272 від 11 серпня 2009 року щомісячному пооб’єктному плані-графіку приватизації на III–IV квартали цього року.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 17 липня 2009 р. передав управління корпоративними правами ВАТ “Укртелеком” Міністерству транспорту і зв`язку. Раніше «Укртелеком» як об`єкт, підготовлюваний до приватизації, знаходився в управлінні Фонду держмайна.

У розпорядженні наголошується, що покладання повноважень з управління корпоративними правами «Укртелекому» на Мінтрансзв’язку здійснене «для підвищення ефективності управління корпоративними правами держави стосовно ВАТ «Укртелеком».

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - монополіст на ринку місцевого зв`язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги мобільного зв`язку (майже 300 тис. абонентів), широкосмугового доступу в Інтернет (понад 600 тис. абонентів) тощо.

Дохід компанії в 2008 році (з ПДВ) склав 7,89 млрд. грн., у 2007 році – 8,039 млрд. грн.