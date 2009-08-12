У Луценка звітують про боротьбу з порнографією

Працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, MBС України припинили діяльність міжнародного злочинного угруповання, учасники якого упродовж кількох років займалися виготовленням та розповсюдженням через мережу Інтернет відеофільмів порнографічного характеру.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, до складу угруповання входили громадяни України, Росії, країн Прибалтики, Ізраїлю та Нідерландів.

Вже встановлено двадцять осіб, причетних до функціонування порностудії (замовники, організатори, вербувальники, фотографи, оператори, порноактори), які наразі дають свідчення правоохоронцям.

Зйомки порнофільмів проходили майже в усіх країнах Європи, Східної Азії та курортах Африканського континенту. З метою створення образу неповнолітніх для ролей порноактрис зловмисники обирали лише дівчата слов`янської зовнішності віком від 18 до 22 років. Проводилися так звані кастинги, на які запрошувалися дівчата з України, Росії, Республіки Білорусь тощо. Відібраним кандидаткам пропонувалися зйомки у відеороликах еротичного характеру, але у подальшому їх шляхом обману та шантажу втягували у зйомки фотопродукції та порнофільмів, у тому числі лесбійського характеру.

Під час зйомок на території України винаймалися елітні апартаменти у Оболонському, Подільському та Шевченківському районах столиці, а також орендувалися заміські котеджі „VIP-класу" в різних регіонах держави.

Відзнятий матеріал проходив ретельну обробку із залученням різного роду фахівців, у тому числі закордонних. Отриманий порноматеріал розміщувався на персональних (для кожної дівчини) інтернет-сайтах, орієнтованих на закордонних покупців, які мали платний доступ та схему розрахунку через банківські платіжні картки. Вартість «продукції» становила від 70 доларів США.

Крім того, встановлено, що до технічної підтримки роботи сайтів, їх оформлення та дизайну причетні працівники однієї із компаній, розташованої на території України.

Наразі організаторам групи, а саме громадянину Ізраїлю та громадянину України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проведено обшуки, під час яких вилучено комп`ютерну техніку, що використовувалася в злочинних цілях. У деяких учасників угруповання вилучено також наркотичні засоби - трамадол, марихуану тощо.

Розслідування злочинної діяльності учасників цієї порномережі триває.