На Київщині затримано голову сільради

Співробітники міліції під час одержання 290 тис. грн. хабара затримали голову Порадівської сільради Васильківського району Київської області.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Київській області, 61-річний голова сільради гроші отримав у власному автомобілі «Nissan» за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 0,23 га під індивідуальне будівництво. Наразі його затримано, на автомобіль накладено арешт.

Прокуратура Київської області порушила за даним фактом кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).