Директор торфозаводу вів незаконну розробку родовищ

У Тернопільській області порушено кримінальну справу стосовно директора державного підприємства “Шумський торфозавод” за незаконну розробку родовищ.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, перевіркою встановлено, що у серпні 2009 року на земельній ділянці площею 21,5 га, що не передана у користування торфозаводу, було незаконно видобуто 5,19 тонн резервного торфу. Державі цими діями завдано збитків на 83 тис грн.

Відтак, за даними Л.ДОЛІШНОЇ, стосовно директора торфозаводу прокуратура області порушила кримінальну справу за ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.