Самочинно збудовані приватні будинки приймуть в експлуатацію

Самочинно збудовані приватні житлові будинки приймуть в експлуатацію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Згідно з повідомленням, з 15 жовтня ц.р. набирає чинності Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків присадибного типу, дачних і садових будинків із господарськими спорудами і будовами, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, затверджений постановою Кабміну №1034 від 9 вересня ц.р.

За словами міністра регіонального розвитку та будівництва Василя КУЙБІДИ, документ встановлює механізми і умови прийняття в експлуатацію завершених приватних житлових будинків присадибного типу, дачних і садових будинків із господарськими спорудами й будовами, побудованих забудовниками-физичними особами в період із 5 серпня 1992 року до 1 січня 2008 року без дозволу на виконання будівельних робіт, на підставі заяви про прийняття в експлуатацію, поданої до 31 грудня 2010 року.

“Такі будівлі приймає в експлуатацію інспекція Держархбудконтролю за місцем їх розташування. Вона видає забудовникам на платній основі сертифікат відповідності таких будівель державним будівельним нормам”, - сказав він.

Тимчасовий порядок містить перелік документів, які забудовник повинен подати інспекції Держархбудконтролю, яка розглядає їх протягом 10 робочих днів.

За даними В.КУЙБІДИ, якщо документи подані не в повному обсязі, заява не розглядається, впродовж 10 робочих днів після її реєстрації повертається забудовнику з обгрунтуванням відмови у видачі сертифікату. Міністр підкреслив, що з інших причин відмова у видачі сертифікату не допускається.

Необхідність такого документа він пояснив тим, що складний і довготривалий порядок землевідведення, розробки, узгодження й затвердження проектної документації, оформлення дозвільних документів для здійснення будівництва зумовив велику кількість самочинного будівництва, особливо в сільській місцевості.

“За прогнозними оцінками, тільки в сільській місцевості кількість неприйнятих в експлуатацію завершених будівництвом приватних житлових будинків присадибного типу, дачних і садових будинків із господарськими спорудами і будовами становить близько 1,5 млн.”, - сказав він.

За даними міністра, тимчасовий порядок дасть можливість прийняти в експлуатацію побудовані приватні житлові будинки загальною площею 200 кв. м із кількістю наземних поверхів не більше двох, із господарськими спорудами загальною площею не більше 100 кв. м, які в технічному плані не є складними й побудовані без істотних порушень будівельних норм і правил, прав і інтересів територіальних громад.

Вартість витрат забудовників, пов`язаних із прийняттям завершених будівництвом об`єктів в експлуатацію складатиметься з оплати адміністративного штрафу за самовільне будівництво в розмірі 170 грн. і оплати за видачу сертифікату відповідності в розмірі 0,5-0,7 мінімальних заробітних плат. Тобто загальна сума становитиме не більше 600 грн.

Видача сертифікатів відповідності для житлових будинків загальною площею до 350 кв. м здійснюватиметься на підставі технічного огляду, для будинків загальною площею більше 350 кв. м – на підставі технічного обстеження, які виконуватимуться організаціями, що мають відповідні ліцензії.