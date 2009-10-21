На Івано-Франківщині виявлено потужне наркоугруповання

На Прикарпатті припинено діяльність потужного організованого злочинного угруповання, що займалося збутом на території Центральної України наркотиків, завезених з країн Європи.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

За інформацією прес-центру, до складу злочинної групи входили мешканці Коломиї, Івано-Франківська та Києва, її очолював мешканець Коломиї 1971 року народження, раніше двічі засуджений за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Продавали наркотики переважно у Києві, Кременчуці та Київській області.

У результаті проведення складної багатоходової операції співробітниками Управління СБУ в Івано-Франківській області та працівниками Відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в області групу було знешкоджено. Одночасно у п’ятьох різних місцях у кількох регіонах України вилучено залишки партії наркотиків: 73,48 грамів кокаїну, 341,22 грамів амфетаміну та 792 пігулки екстазі. У справі було проведено понад 60 хімічних експертиз, які довели ідентичність складу наркотичних та психотропних речовин.

Слідчим Головного слідчого Управління МВС в Івано-Франківській області членам організованої групи пред’явлено обвинувачення за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, незаконний збут наркотичних засобів, вчинені організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби в особливо великих розмірах).

Організатору групи пред’явлено також обвинувачення за ч.2 ст.315 (схиляння до вживання наркотичних засобів). Законом за такі злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.