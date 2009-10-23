В Чернівецькій області утворено нове управління юстиції

У зв‘язку з віднесенням міста Новодністровськ Сокирянського району Чернівецької області до категорії міст обласного значення, Міністерством юстиції розширено обласну мережу органів юстиції. Зокрема, в місті Новодністровськ Чернівецької області утворено Новодністровське міське управління юстиції.

Відповідний наказ підписав Міністр юстиції Микола Оніщук.

До утворення нового територіального органу, міське управління юстиції в Чернівецькій області діяло леше в м.Чернівці. Після утворення Новодністровського міського управління юстиції, мережа органів юстиції області складається з Головного управління юстиції, 11 районних управлінь юстиції, 2 – міських та 2 – міськрайонних управлінь юстиції.