Суд визнав нечинною постанову Кабміну про чисельність чиновників

За позовом Генеральної прокуратури України визнано такою, що не відповідає правовим актам вищої юридичної сили та нечинною постанову Кабінету міністрів України „Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів” №464 від 13 травня 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.