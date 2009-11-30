ВР розгляне два законопроекти про кошти на боротьбу з грипом:

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що в середу профільний комітет парламенту розгляне два законопроекти щодо виділення коштів на боротьбу з грипом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

Він нагадав, що в парламенті є заветований Президентом закон щодо виділення 1 млрд. грн., а також є альтернативний законопроект, автором якого є Микола АЗАРОВ (фракція ПР), яким передбачається виділити 200 млн. грн. на цю мету і визначаються джерела фінансування. Він підкреслив, що у випадку, якщо жоден із цих двох законопроектів не буде підтримано, то тоді знову буде поставлено на голосування питання щодо подолання вето Президента України на закон про виділення 1 млрд. грн. За його совами, у випадку, коли вето не буде подолано, то закон буде відхилено.