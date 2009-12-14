БЮТ вимагає завтра створити ТСК щодо «Межигір’я»

Фракція БЮТ наполягає на створенні завтра Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо законності передачі в оренду урочища Межигір’я лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради ВР заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Крім того, за його словами, сьогодні стала з’являтися інформація, що В.ЯНУКОВИЧ вніс неправдиву інформацію до своєї декларації про доходи як кандидат у президенти. «Чомусь десь зникли 30 млн. грн., а це, я вважаю, вже підтверджений факт, і з ним треба розбиратися», - сказав він.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, якщо фальсифікації на виборах починаються з особистих декларацій, то виникає підозра, що вони будуть виникати і надалі, безпосередньо під час голосування.