Луценко вважає абсурдним рішення суду щодо його передвиборчої агітації

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає абсурдним рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, який зобов`язав його утриматися від передвиборчої агітації у робочий час.

Як повідомила УНІАН директор Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародною діяльністю МВС України Інна КИСІЛЬ, сьогодні ЗМІ з посиланням на одного з депутатів від Партії регіонів повідомили, що Окружний адмінсуд Києва своїм рішенням від 11 січня зобов`язав Ю.ЛУЦЕНКА “утриматися від агітації в робочий час”, а саме ведення передвиборної агітації “на час перебування його на посаді міністра внутрішніх справ”. Як аргумент на користь такого рішення зазначається, що під час перебування на Черкащині 4 січня у приміщенні обласного драматичного театру міністр начебто агітував особовий склад органів внутрішніх справ голосувати за конкретного кандидата на пост Президента України.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, по-перше, він надав на розгляд суду цілий пакет документів, у тому числі розпорядження прем’єр-міністра України, згідно з яким міністр внутрішніх справ перебував у відпустці з 4 січня цього року.

По-друге, йдеться у повідомленні, у своїх публічних заявах Ю.ЛУЦЕНКО неодноразово повідомляв про свій намір піти у відпустку, аби продовжити поїздки регіонами з метою підтримки одного з кандидатів на пост Президента України.

По-третє, безпосередньо під час робочої поїздки на Черкащину Ю.ЛУЦЕНКО у приміщенні обласного драматичного театру мав зустріч не з працівниками міліції, а з громадським активом області, де оприлюднив свою позицію щодо підтримки конкретного кандидата на пост Президента України.

Міністр також вважає політичним лукавством забороняти йому займатися політичною агітацією, посилаючись на те, що «закон про міліцію забороняє працівникам міліції займатися політичною діяльністю й агітувати за будь-кого».

Як відомо, зазначається у повідомленні, Ю.ЛУЦЕНКО є не кадровим міліціонером, а політичним керівником правоохоронного відомства та членом Кабінету міністрів, сформованого за політичним принципом, тому згадане рішення суду не просто створює перепони його діяльності як міністра внутрішніх справ, а фактично заперечує право політика займатися політичною діяльністю.