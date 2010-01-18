У ПР не бачать необхідності міняти виборче законодавство під час виборів

Фракція Партії регіонів не бачить необхідності у внесенні змін до Закону України «Про вибори Президента України» під час ведення виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, «це повна аномалія - під час виборчої кампанії змінювати закони».

О.ЛАВРИНОВИЧ додав: «Це можна робити лише в крайніх випадках, якщо трапилось щось непередбачуване, або якщо є норма закону, яка може створювати проблеми». «У даному випадку немає такої норми», - підкреслив він.

Як наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ, фракція Партії регіонів не бачить потреби у зміні виборчого законодавства перед другим туром виборів.

Він також підкреслив, що внесений фракцією БЮТ законопроект про зміни до закону про вибори Президента України «писався похапцем». За його словами, даний законопроект погано підготовлений і він жодним чином не вирішує питання, які виникали під час виборчої кампанії.

За його словами, на даний час у законі внормовано питання щодо голосування вдома.

О.ЛАВРИНОВИЧ також додав, що на сьогодні проблемою є не норми закону щодо списків виборців та можливості голосування, а якість підготовки реєстру виборців.