Мін‘юст пропонує зняти обмежувальні позначки зі 116 актів Кабміну

Міністерство юстиції звернулося до Кабінету міністрів з пропозицією зняти зі 116 актів уряду обмежувальні позначки, не передбачені законодавством, – «Не для друку», «Опублікуванню не підлягає» та «Не для преси».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА, акти з незаконними грифами було виявлено у результаті аналізу нормативних документів Кабміну, виданих у 1993-2003 роках, тексти яких раніше були відсутні в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів.

Міністр юстиції наголосив, що законодавством не передбачено надання актам обмежувальних позначок “Не для друку”, “Опублікуванню не підлягає” і є порушенням конституційного права громадян на доступ до правової інформації та Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Міністерство юстиції звернулося до уряду з пропозицією зняти з актів Кабінету міністрів указані позначки або, при необхідності, надати їм гриф «Для службового користування».

Міністр юстиції також повідомив, що з початку лютого 2010 року Міністерство юстиції розпочало публікацію в «Офіційному віснику України» Указів Президента України, з яких у листопаді 2009 року, на пропозицію Мін‘юсту, глава держави зняв не передбачені законодавством позначки «Опублікуванню не підлягає». Міністр нагадав, що указану позначку було знято з 628 Указів та зі 190 розпоряджень Президента України. На сьогодні усі ці акти внесені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, 79 з них опубліковані. Триває робота з підготовки до публікації решти указаних актів.

Також, на даний час, за словами Міністра юстиції, здійснюється робота щодо аналізу нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади. Так, на сьогодні у Національному банку України та Міністерстві економіки України знаходяться на розгляді пропозиції Мін’юсту стосовно зняття обмежувальних позначок, не передбачених законодавством, відповідно з семи постанов та одного наказу.

*** Як повідомлялося, протягом двох останніх років Міністерство юстиції проводить системну роботу по зняттю з актів Президента України, Кабінету міністрів України, деяких центральних органів виконавчої влади не передбачених законодавством позначок обмеження доступу “Не для друку”, “Опублікуванню не підлягає”, “Не для преси” та “Конфіденційно”.

У 2008 році Міністерством юстиції було ініційовано скасування обмеження доступу до деяких актів Кабінету Міністрів України, виданих у 1991 – 2005 роках. В результаті чого зі 1008 актів Кабінету Міністрів України було знято позначку “Не для друку”, із 7 актів – позначку “Опублікуванню не підлягає”, із 289 актів знято зазначені позначки та надано гриф ,,Для службового користування”.

У 2008 році за ініціативою Міністерства юстиції позначку “Опублікуванню не підлягає” було також знято з 36 актів Президента України, з одного акта було знято незаконну позначку та надано гриф “Для службового користування”.

У 2009 року за ініціативи Міністерства юстиції незаконні позначки “Опублікуванню не підлягає” було знято з 628 Указів Президента України та зі 190 розпоряджень Президента України.

Крім того, у 2009 році, за пропозицією Мін’юсту, було знято позначки обмеження доступу, що не передбачені законодавством, з наказів Державного департаменту авіаційного транспорту. З наказів Служби безпеки України, Міністерства фінансів України, Державного департаменту України з питань виконання покарань було знято незаконні обмежувальні позначки та надано гриф “Для службового користування”.