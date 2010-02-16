Міністр юстиції зробив заяву щодо перебігу виборів Президента

Міністр юстиції Микола Оніщук зробив заяву щодо перебігу та результатів виборів Президента України.

У заяві, текст якої надано прес-службою Мін‘юсту, зокрема зазначається:

«Останні президентські вибори довели, що демократичні традиції, які поступово утверджуються в українському суспільстві, а також сформований конституційно-правовий порядок, незважаючи на надзвичайно високий рівень політичної конкуренції та окремі вади процесу голосування, забезпечили право народу України обирати собі владу як це задекларовано статтею 5 Конституції України.

В правовій площині є підстави стверджувати, що під час виборчих перегонів дії суб’єктів виборчого процесу відбувалися відповідно до прав та повноважень, наданих їм законом, зокрема це стосується і виборчих комісій усіх рівнів.

Відтак можна констатувати, що в країні були дотримані вимоги частини другої статей 3 і 19 Конституції України, відповідно до яких утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави, а органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і законами України.

Розвиток подій до, під час і після першого та повторного голосування засвідчив, що право громадян та інших суб’єктів виборчого процесу на судовий захист реалізується згідно з Конституцією і чинним законодавством України.

Висловлюю тверде переконання, що виключно у правовий спосіб буде забезпечений і розгляд виборчого спору у Вищому адміністративному суді, як суді першої і останньої інстанції, стосовно рішення Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів."