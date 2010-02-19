На Дніпропетровщині викрито суддю-хабарника
17:08, 19 лютого 2010Право
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12 тис. грн. за прийняття позитивного рішення
Правоохоронці затримали у службовому кабінеті голову суду одного з районів Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, суддя вимагав та отримав 12 тис. грн. від місцевого жителя за прийняття позитивного рішення на його користь у судовому процесі за цивільним позовом.
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