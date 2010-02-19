На Дніпропетровщині викрито суддю-хабарника

Правоохоронці затримали у службовому кабінеті голову суду одного з районів Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, суддя вимагав та отримав 12 тис. грн. від місцевого жителя за прийняття позитивного рішення на його користь у судовому процесі за цивільним позовом.