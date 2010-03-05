Ківалов звернувся до Медведька щодо тяганини у справі Боделана

Народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ звернувся з запитом до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА «щодо тяганини стосовно розгляду кримінальної справи, порушеної відносно колишнього міського голови Одеси Руслана БОДЕЛАНА».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний депутатський запит оприлюднив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2005 року за підозрою у зловживанні службовим становищем стосовно Р.БОДЕЛАНА було порушено кримінальну справу. На допити прокуратури він не з’являвся і незабаром був оголошений у міжнародний розшук. Пізніше стало відомо, що Р.БОДЕЛАН працевлаштований у Санкт-Петербурзі. Крім того, він сам визнав, що був призначений на одну з керівних посад у Санкт-Петербурзькому морському порту.

12 лютого 2010 року газета «Дело» повідомила, що Р.БОДЕЛАН має намір повернутися в Україну. Як писало видання, Р.БОДЕЛАН своє повернення анонсував особисто, на власній сторінці у соціальній мережі Livejournal.com.