Захоплено приміщення благодійного фонду на Хрещатику

Народний депутат України Кирило КУЛИКОВ заявляє про незаконне виселенням київською владою Благодійної організації Фонду Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави з соціального захисту ветеранів та членів їх сімей 9-ї (216-ї) гвардійської Маріупольсько-Берлінської ордена Леніна Червонопрапорної, ордена Богдана Хмельницького ІІ ступеню винищувальної авіаційної дивізії (далі - Фонду) з орендованого ними приміщення по вулиці Хрещатик, 46-а.

Як повідомили УНІАН у прес-службі К.КУЛИКОВА, з такою заявою депутат звернувся до учасників засідання Міжвідомчої робочої групи з розв’язання нагальних проблем соціально-економічного розвитку м. Києва, а також до столичного прокурора.

«Це вкрай важливе питання, яке потрібно вирішити до 9 травня. Всупереч встановленого судовим рішенням факту продовження строку оренди приміщення по вул. Хрещатик, 46-а, невідомі особи за допомогою фізичної сили виштовхали представників Фонду із орендованого приміщення, заволоділи приватним майном Фонду та, змінивши замки на дверях, заблокували вхід до будинку», - заявив депутат на засіданні Міжвідомчої групи.

За словами К.КУЛИКОВА, члени Фонду заявили, що до організації захоплення приміщення по вул. Хрещатик, 46-а причетні посадові особи Київської міської державної адміністрації та депутати Київської міської ради.

Народний депутат заявив, що саме за участі представників Головного управління комунальної власності КМДА створювалися штучні перешкоди у реалізації Фондом свого права на участь в аукціоні з приватизації займаного приміщення. В результаті, за його словами, аукціон проведено без участі Фонду, чим грубо порушено вимоги Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств”.

«На сьогодні в орендованому приміщенні по вул. Хрещатик, 46-а протиправно знаходяться невідомі особи, а Герої Радянського Союзу та ветерани Великої Вітчизняної Війни залишаються викинутими на вулицю», - заявив К.КУЛИКОВ.