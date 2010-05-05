Захоплено приміщення благодійного фонду на Хрещатику
Нардеп підозрює київську владу
Народний депутат України Кирило КУЛИКОВ заявляє про незаконне виселенням київською владою Благодійної організації Фонду Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави з соціального захисту ветеранів та членів їх сімей 9-ї (216-ї) гвардійської Маріупольсько-Берлінської ордена Леніна Червонопрапорної, ордена Богдана Хмельницького ІІ ступеню винищувальної авіаційної дивізії (далі - Фонду) з орендованого ними приміщення по вулиці Хрещатик, 46-а.
Як повідомили УНІАН у прес-службі К.КУЛИКОВА, з такою заявою депутат звернувся до учасників засідання Міжвідомчої робочої групи з розв’язання нагальних проблем соціально-економічного розвитку м. Києва, а також до столичного прокурора.
«Це вкрай важливе питання, яке потрібно вирішити до 9 травня. Всупереч встановленого судовим рішенням факту продовження строку оренди приміщення по вул. Хрещатик, 46-а, невідомі особи за допомогою фізичної сили виштовхали представників Фонду із орендованого приміщення, заволоділи приватним майном Фонду та, змінивши замки на дверях, заблокували вхід до будинку», - заявив депутат на засіданні Міжвідомчої групи.
За словами К.КУЛИКОВА, члени Фонду заявили, що до організації захоплення приміщення по вул. Хрещатик, 46-а причетні посадові особи Київської міської державної адміністрації та депутати Київської міської ради.
Народний депутат заявив, що саме за участі представників Головного управління комунальної власності КМДА створювалися штучні перешкоди у реалізації Фондом свого права на участь в аукціоні з приватизації займаного приміщення. В результаті, за його словами, аукціон проведено без участі Фонду, чим грубо порушено вимоги Закону України “Про приватизацію невеликих державних підприємств”.
«На сьогодні в орендованому приміщенні по вул. Хрещатик, 46-а протиправно знаходяться невідомі особи, а Герої Радянського Союзу та ветерани Великої Вітчизняної Війни залишаються викинутими на вулицю», - заявив К.КУЛИКОВ.