З залу засідань Солом’янського суду столиці втік підсудний
16:12, 06 травня 2010Право
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Призначено службове розслідування
З залу судових засідань Солом’янського суду столиці втік підсудний, 1970 року народження, який обвинувачується за двома статтями, пов’язаними з незаконним обігом наркотиків.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, інцидент трапився вчора о 17.10.
Наразі призначено службове розслідування, яким чином і за яких обставин це трапилося, оскільки здійснення охорони підсудного було покладено на бійців конвойної служби столичної міліції.
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