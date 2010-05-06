З залу засідань Солом’янського суду столиці втік підсудний

З залу судових засідань Солом’янського суду столиці втік підсудний, 1970 року народження, який обвинувачується за двома статтями, пов’язаними з незаконним обігом наркотиків.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, інцидент трапився вчора о 17.10.

Наразі призначено службове розслідування, яким чином і за яких обставин це трапилося, оскільки здійснення охорони підсудного було покладено на бійців конвойної служби столичної міліції.