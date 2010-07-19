Звільнено головного тюремщика Вінниччини

Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань Олександр ЛІСІЦКОВ звільнив начальника Управління Держдепартаменту Вінницької області Сергія ТКАЧА через службову недбалість та бездіяльність.

Про це повідомляється на сайті Держдепартаменту з питань виконання покарань.

У повідомленні зазначено, що цільовою перевіркою, яка проводилася фахівцями центрального апарату Держдепартаменту у період з 14 по 18 червня поточного року, викрито низку упущень та системних недоліків в організації службової діяльності територіального управління та підпорядкованих установ, наслідком яких стало погіршення матеріально-побутового забезпечення засуджених та ув’язнених, стану правопорядку та організації соціально-виховної роботи.

Також отримано інформацію про грубі порушення та зловживання посадових осіб, пов’язані з обліком продукції, що виготовляється підприємствами установ виконання покарань та організацією їх збуту.

О.ЛІСІЦКОВ відзначив, що яскравим підтвердженням ігнорування керівництвом територіального управління, особисто його начальником С.ТКАЧОМ проблем, пов’язаних із забезпеченням належних умов тримання засуджених та ув’язнених, були численні звернення та скарги під час відвідання ним 6 липня поточного року Стрижавської виправної колонії (№ 81).

Саме відсутність реального впливу керівництва територіального управління на стан справ у підпорядкованих установах, не володіння процесами у середовищі засуджених та ув’язнених, стали причиною групових негативних проявів у Вінницькій установі виконання покарань (№ 1) 1 липня 2010 року, які набули широкого резонансу у засобах масової інформації.

Керівництву Управління Держдепартаменту у Вінницькій області та керівникам усіх установ управління Держдепартаменту у Вінницькій області надано принципову оцінку проявам службової недбалості та бездіяльності й притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності посадових осіб. «Зокрема, увільнено від займаних посад першого заступника начальника управління Валентина МОСТИЦЬКОГО, начальника Вінницької установи виконання покарань (№ 1) Леоніда ЖУРУ та прийнято рішення про звільнення начальника управління Держдепартаменту Вінницької області Сергія ТКАЧА», - сказано у повідомленні.

Наразі стан справ в установах виконання покарань у Вінницькій області знаходиться на контролі керівництва Держдепартаменту.