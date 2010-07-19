На Тернопільщині засуджено двох жінок-сутенерок

Тернопільський міськрайсуд виніс вирок двом жителькам Чорткова, які продали в польський бордель трьох жительок райцентру.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, організувала постачання жінок для занять проституцією 40-річна вчителька української мови. Зі спільницею вона знаходила потенційних жертв – переважно із неблагополучних сімей, а потім спільниця супроводжувала дівчат до Польщі. Молодим дівчатам обіцяли великі заробітки за роботу прибиральницею у барі, окрім того, їм оплачували витрати на поїздку та закордонний паспорт, пояснюючи, що борг вони зможуть повернути з першого заробітку. Натомість у Польщі в дівчат забирали документи і змушували займатися проституцією у борделі, замаскованому під готель.

За кожну продану до Польщі дівчину жінки отримували по 200-300 доларів.

Зловмисниць викрили після того, як вони відправили 16-річну жертву із фальшивим паспортом. У готелі при перевірці документі поліцейський виявив, що у дівчини в паспорті переклеєна фотографія, відтак її депортували до України, де дівчина вже звернулася до правоохоронців.

Враховуючи тяжкість злочину, суд засудив організаторку продажу жінок у секс-рабство до 9 років позбавлення волі, а її спільницю – до 8. Обох – із конфіскацією майна.