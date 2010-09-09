У Борисполі поранено депутата Київської облради

Сьогодні невідома особа у місті Бориспіль поранила з вогнепальної зброї депутата Київської обласної ради Володимира МЕЛЬНИКА (1952 року народження).

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Київській області, інцидент стався близько 7.00, коли чоловік здійснював ранкову пробіжку на центральній вулиці Борисполя - Київський шлях - в напрямку від свого помешкання до центрального стадіону.

Як зазначили в ЦГЗ, в якийсь момент позаду нього пролунали два постріли. Як з’ясувалося потім, з мисливської зброї, внаслідок чого депутат отримав дробові поранення обох ніг. Його було госпіталізовано.

Як зазначили в обласній міліції, В.МЕЛЬНИК у Київський облраді є позафракційним депутатом, втім, раніше потрапив до неї за списками БЮТ.

Наразі В.МЕЛЬНИК не висуває версій, які могли б стати причиною інциденту, зазначаючи, що не має ворогів. Порушено кримінальну справу за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.