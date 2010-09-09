У фонді ”Відродження” СБУ провела одноразову робочу перевірку

Цікавість Служби безпеки України до діяльності Міжнародного фонду ”Відродження” не має характеру масштабного спланованого заходу, а носить форму одноразової робочої перевірки. Про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з журналістами в АП.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, таку інформацію він, зокрема, отримав під час зустрічі з ”представниками спецслужб” після появи в Інтернеті заяв про перевірку фонду СБУ.

С.ЛЬОВОЧКІН вважає, що ”інцидент вичерпано”, і надалі він не бачить потреби в таких перевірках ”без необхідності”. Що він розуміє під такою ”необхідністю”, глава офісу Президента коментувати не став. Також він не став коментувати, чи входять до компетенції СБУ такі перевірки.

Водночас він відмовився повідомити, які були формальні підстави для перевірки з боку СБУ.

“Поставте це питання СБУ, я не збираюсь керувати спецслужбою з цієї будівлі”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Глава АП також заявив, що не бачить зв’язку з цим інцидентом та затриманням в аеропорту “Бориспіль” представника німецького благодійного Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ. ”Формально такий зв’язок можна побачити, а змістовно його немає”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня керівництво фонду “Відродження” заявило, що Служба безпеки України зацікавилася співпрацею громадських організацій України та Міжнародного фонду «Відродження». У повідомленні, розміщеному на сайті МФВ йдеться, що “до декількох громадських організацій Київської області, які виконують проекти, що фінансуються фондом ”Відродження”, звернулися співробітники СБУ із запитом інформації про цілі та завдання проектів, їхньої фінансової складової та оцінки їх впливу на передвиборчу ситуацію в Україні”.

Українські прикордонники 26 червня поточного року в аеропорту ”Бориспіль” затримали Н.ЛАНГЕ. Правоохоронці утримували Н.ЛАНГЕ впродовж 10 годин, поки українська влада не скасувала заборону на його в`їзд до України.

30 липня Генеральна прокуратура України визнала, що Н.ЛАНГЕ був затриманий за дорученням Служби безпеки України через його втручання у внутрішні справи України.

Після цього німецькі депутати закликали українську владу надати дипломатичний статус керівникам міжнародних фондів в Україні.