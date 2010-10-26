Є світовий рекорд з крадіжки вугілля!

У Миколаївській області на станції Колосівка Одеської залізниці 18-річна дівчина вночі за три години вкрала із залізничного вагона і перенесла в лісопосадку понад півтонни вугілля.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, дівчину затримали працівники лінейного відділу міліції під час чергового ”рейду ”.

Свої дії вона пояснила тим, що, не маючи роботи, вирішила вкрасти вугілля, частину з якого хотіла продати, а частину використати для власних потреб.

Викрадене вугілля повернуто залізниці, а відносно правопорушниці вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.