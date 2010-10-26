Прикарпатська міліція довела, що може, коли хоче

Прикарпатська міліція у ході проведення міждержавної операції «Розшук» встановила місцезнаходження 57 осіб, які перебували в розшуку.

Про це УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, «саме в ці дні завершено екстрадицію на територію України 33-річного жителя Івано-Франківська, який тривалий час розшукувався за скоєння розбійного нападу і зґвалтування. Цю особу івано-франківські оперативники розшукували з січня 2003 року. Було встановлено, що зловмисник переховується на території Російської Федерації. Надана російським колегам інформація про ймовірне місцеперебування розшукуваного дала можливість затримати підозрюваного у червні минулого року, а після здійснення всіх процедур з екстрадиції – доставити його на територію України і притягти до кримінальної відповідальності. Для жителя Івано-Франківська відтепер постала перспектива опинитися за гратами на термін до 12 років».

Як сказав В.ГУЛЬТАЙЧУК, також два роки переховувався від правосуддя 37-річний житель Калуша, який вчинив пограбування, а після злочину виїхав у Тюменську область Росії. Управління внутрішніх справ Тюменської області затримало калушанина і зараз щодо нього розпочато процедуру екстрадиції на територію України.

Іншого жителя Івано-Франківщини правоохоронні органи РФ розшукували майже 11 років за підозрою у причетності до вчинення вбивства на території Московської області.

Також працівники оперативних підрозділів УМВС України в Івано- Франківській області в ході вжиття заходів розшукали 12 осіб з числа безвісти зниклих, зокрема у трьох випадках йдеться про громадян Російської Федерації, яких розшукали на території України.

Довідка УНІАН. У жовтні проводилась міждержавна спеціальна операція ”Розшук”, у ході якої правоохоронці країн СНД вжили спільних зусиль у розшуку і встановленні конкретного місцезнаходження осіб, причетних до скоєння злочинів.