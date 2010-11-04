На 4 роки засуджено екс-керівника облуправління МНС

У Чернігові екс-керівника обласного управління МНС за хабар засуджено до 4 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, Деснянський районний суд Чернігова визнав винним колишнього начальника Головного управління МНС України в Чернігівській області Анатолія ШАПОВАЛА у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), і призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі та конфіскації майна.

Прокурор, який підтримував обвинувачення у кримінальній справі, вважає вирок суду надто м`яким у зв`язку з невідповідністю тяжкості злочину та особи засудженого і подав відповідну апеляцію.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, у червні минулого року А.ШАПОВАЛ вимагав та отримав від свого підлеглого хабара у вигляді 5 тисяч доларів США та двох мобільних телефонів.