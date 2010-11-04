Вищий спецсуд стане потужним державним органом

Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ Леонід ФЕСЕНКО переконаний, що очолювана ним установа стане потужним державним органом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на своїй першій прес-конференції на посаді голови Вищого спеціалізованого суду.

«На моє глибоке переконання – це буде потужний орган по касаційному оскарженню цивільних і кримінальних справ», - сказав Л.ФЕСЕНКО.

При цьому він підкреслив, що Верховний Суд України був, є і буде найбільшим органом у суддівській системі держави.

«На моє переконання, не справа Верховного Суду розглядати сімейні, земельні і такі інші справи», - зауважив Л.ФЕСЕНКО.

За його словами, у складі Вищого спецсуду передбачено 120 посад суддів та 450 працівників апарату, але призначатимуть їх поступово, насамперед, через відсутність у суду власного приміщення. Як зазначив Л.ФЕСЕНКО, наразі до суду призначено 27 суддів а, починаючи з 16 жовтня, суд вже отримав понад 1000 касаційних скарг.

Загалом планується, що у Вищому спеціалізованому суді буде утворено дві палати - з розгляду цивільних і кримінальних справ. Передбачається, що у складі палати з цивільних справ працюватиме 70 суддів, у складі палати з кримінальних справ – 50.

При цьому Л.ФЕСЕНКО запевнив, що робота Вищого спеціалізованого суду буде максимально прозорою. «Ми будемо регулярно інформувати суспільство про свою діяльність», - сказав він.

Водночас Л.ФЕСЕНКО зауважив, що новий суд має бути повністю фінансово і організаційно забезпечений. «Але це все повинна робити держава – ні Верховний Суд, ні ОНОПЕНКО Василь Васильович, а повинна виконувати держава», - зазначив він.

При цьому голова суду висловив упевненість, що пройде певний час, і судді, які зараз працюють у відповідних палатах Верховного Суду, приймуть рішення про перехід на роботу у Вищий спеціалізований суд.

Довідка УНІАН. Створення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який нарівні з Вищим адміністративним судом України та Вищим господарським судом України функціонуватиме як суд касаційної інстанції, передбачено Законом України ”Про судоустрій і статус суддів”, який Верховна Рада України ухвалила 7 липня 2010 року.