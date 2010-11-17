Міліція має інформацію про пікетувальників під ВР

Начальник Головного управління МВС України в м. Києві Олексій КРИКУН стверджує, що міліція володіє інформацією, що серед пікетувальників під Верховною Радою України є “радикально налаштовані особи, які готові спровокувати ситуацію” з метую зриву прийняття Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під стінами Верховної Ради, відповідаючи на запитання журналістів.

«Інформація така є. Ми до цього готові – що є радикально налаштовані учасники мітингу, які хочуть спровокувати ситуацію, щоб не прийняли законопроект, який сьогодні розглядається у Верховній Раді», - сказав О.КРИКУН.

При цьому на уточнююче питання, чи буде міліція розганяти мітингуючих, він відповів: «Якщо будуть так, як зараз себе вести, не будемо. Якщо будуть прориватися до Верховної Ради – то будемо».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 листопада, в акції протесту проти ухвалення Податкового кодексу біля Верховної Ради бере участь більш як 30 тис. осіб. Такі дані оголосили організатори акції.

Вони зауважили, що, за останніми даними, на даний час офіційно зареєструвалося понад 30 тис. учасників мітингу, але люди підходять і, таким чином, як зазначають організатори, пікетувальників буде не менше 50 тис.