Сьогодні День працівників прокуратури
09:26, 30 листопада 2010Право
1 0
30 листопада відзначається День працівників прокуратури. В урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури очікується участь Президента України Віктора Януковича.
Сьогодні відзначається День працівників прокуратури.
Очікується, що об 11.30 в урочистих заходах з нагоди Дня працівників прокуратури візьме участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, захід відбудеться у будівлі Генеральної прокуратури України (вул. Різницька, 13/15).
Акредитація представників ЗМІ проводиться сьогодні до 18.00 за телефонами: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.
Представники ЗМІ запрошуються на 10.30.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter