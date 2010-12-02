На Донеччині жінка ”законсервувала” для продажу коноплю

У місті Зугрес Донецької області в одному з приватних будинків працівники міліції виявили ”законсервовану” в банках висушену коноплю загальною вагою більше 15 кг.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у ході огляду приміщень господарства були вилучені близько 30 скляних банок різного літражу (від 0,5 до 3 літрів), а також 5-літрова пластикова пляшка, заповнені висушеними і ретельно здрібненими коноплями. Крім цього, в тому ж підсобному приміщенні були виявлені кілька невеликих ємностей, у яких знаходилися невеличкі згортки з марихуаною, розфасованою на дози в обсязі сірникової коробки, приготовлені для збуту. Загальна вага вилученого наркотику за цінами “чорного ринку” (за самими скромними підрахунками) коштувала б більше 150 тис. грн., зазначили в ДГЗ.

Власниця помешкання повідомила, що коноплю вона вирощувала у лісосмузі для збуту, оскільки сама наркотичні речовини не вживає. Крім того, щоб не було плутанини, ціни за товар вона писала на банках, а окремі примітки вносила у спеціальний зошит, що служив ”своєрідним агрономічним щоденником”.

Наразі відносно фігурантки порушено кримінальну справу, проводяться заходи щодо встановлення осіб, які раніше купували в неї марихуану, а також тих, хто допомагав їй у вирощуванні та виготовленні наркотику.