Слідство розглядає три версії викрадення студентки КІМВ Ірини ЛАЗАРЕНКО.

Про це заявив в інтерв`ю «Газете по-киевски» заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАРИННИК.

«Залишаються три версії. По-перше, злочин міг бути скоєний знайомими її батька – Сергія ЛАЗАРЕНКА, аби помститися за невиконання якихось обіцянок, або на замовлення цих знайомих. По-друге, викрадачі могли бути знайомими самої Ірини. По-третє, не виключена версія причетності батька, хоча у нього є алібі. ЛАЗАРЕНКО-старший співпрацює зі слідством. Більше того, в процесі допитів він вказував на конкретних людей, які могли викрасти дівчину. Це громадяни, з якими він перетинався в роботі. Ми їх затримували, перевіряли, але нічого не підтвердилося. У цій справі призначено 51 експертизу, детально обстежувався знайдений нами мікроавтобус викрадачів. Там знайдено відбитки пальців, але їх у наших картотеках немає. Викрадачі виходили на зв`язок з батьком – писали йому на електронну пошту, надсилали SMS-повідомлення. З самого початку було висунуто умови повернення дівчини: батько повинен був заплатити 4,5 млн. євро», - сказав В.ФАРИННИК.

Він відзначив, що викрадачі викуп хотіли одержати готівкою. Зокрема, вони писали С.ЛАЗАРЕНКУ, що призначають зустріч у визначеному місці в Києві, аби там обговорити з ним умови – як і коли він передасть гроші, проте кілька разів на ці зустрічі ніхто з викрадачів так і не з`явився.

Як повідомляв УНІАН, студентку Київського інституту міжнародних відносин І.ЛАЗАРЕНКО 28 травня цього року викрали невідомі біля будівлі інституту.

Її батько С.ЛАЗАРЕНКО до 2005 року був заступником голови Фонду державного майна України, в 2000-2002 рр. керував регіональним відділенням ФДМУ в Донецькій області, а нині працює в Міністерстві вугільної промисловості.

1 грудня директор Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЕЄВ заявив, що міліція розшукала і повернула батькам І.ЛАЗАРЕНКО. За його словами, цього вдалося досягти в результаті комплексу слідчо-оперативних заходів.