ВРЮ внесе до парламенту подання про звільнення двох суддів

Вища рада юстиції внесе до парламенту подання про звільнення двох суддів, які притягуються до кримінальної відповідальності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВРЮ, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ради.

Вища рада юстиції внесе до Верховної Ради України подання про звільнення Миколи ЗАЇКИ з посади судді Устинівського районного суду Кіровоградської області та Марини РОМАНОВОЇ з посади судді Дніпровського районного суду міста Херсона у зв’язку з набранням щодо них законної сили обвинувальним вироком.

Повідомлення про набрання законної сили обвинувальним вироком щодо суддів М.РОМАНОВОЇ та М.ЗАЇКИ надійшло до Вищої ради юстиції з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 3 грудня 2010 року.

Відповідно до обвинувального вироку апеляційного суду Миколаївської області від 31 березня 2010 року та ухвали Верховного Суду України від 5 жовтня 2010 року, М.РОМАНОВУ визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), їй призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади строком на три роки. На підставі статті 75 КК України М.РОМАНОВУ звільнено від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком три роки.

Вироком апеляційного суду Миколаївської області від 9 квітня 2010 року та відповідно до ухвали Верховного Суду України від 19 серпня 2010 року М.ЗАЇКУ було визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 375 (винесення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови), частиною першою статті 366 КК України (службове підроблення), частиною другою статті 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) та призначено покарання п’ять років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з відправленням правосуддя, строком на три роки.

У прес-службі ВРЮ додали, що за 12 років діяльності Вища рада юстиції внесла подання про звільнення 20 суддів з посад у зв’язку з набуттям законної сили обвинувального вироку щодо них. Так, лише у 2010 році з урахуванням сьогоднішнього рішення ВРЮ, було внесено вісім таких подань. У шести випадках судді були засуджені за хабарництво (ст. 368 ККУ), щодо трьох із восьми засуджених судом було доведено факт винесення завідомо неправосудного рішення чи вироку (ст. 375 ККУ).