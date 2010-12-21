Лікарям стане простіше розпочати приватну практику
Задіяно декларативний принцип
Якщо лікар збирається стати підприємцем, відкрити приватний кабінет, то це можна буде зробити набагато простіше. Про це міністр охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК заявив виданню «Медичний світ», повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За словами міністра, донедавна суб’єкт господарювання повинен був подавати в міністерство перелік документів, де були і висновок санслужби, і дозвіл пожежників, і довідка з обласного управління про відповідність матеріально-технічної бази. Тепер же він буде діяти за декларативним принципом. Тобто, МОЗ не перевірятиме документи, необхідні ліцензіату для отримання ліцензії. Разом з тим у майбутньому під час перевірки, якщо виявиться, що задекларовані дані не відповідають дійсності, це автоматично слугуватиме підставою для позбавлення підприємця ліцензії.
«Ці запроваджені норми відповідають європейській практиці. З одного боку, держава полегшує вхід у бізнес, з іншого — підсилюється відповідальність підприємця, який повинен сам подбати про виконання взятих на себе зобов’язань», - наголосив З.МИТНИК.