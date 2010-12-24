Міліція просить бути пильними щодо ”липових” Дідів Морозів

У МВС попереджають громадян про можливі факти шахрайства з боку людей під виглядом Дідів Морозів і колядників і просять бути пильними, щоб не стати жертвою правопорушень.

”Під виглядом Дідів Морозів і колядників приходять до помешкань громадян всілякі шахраї”, - сказав на брифінгу в Києві перший заступник начальника департаменту громадської безпеки МВС України Володимир САЛІМСЬКИЙ.

Він підкреслив, що міліції необхідно поінформувати громадян про такі факти, щоб люди були пильними і не пускали у свої оселі сторонніх людей.

Крім того, В.САЛІМСЬКИЙ попросив громадян святкувати Новий рік так, щоб не заважати своїм сусідам.

“Не потрібно заважати сусідам, треба, щоб менше було правопорушень”, - сказав він.

Він також підкреслив, що, зокрема, у новорічну ніч міліція щороку відзначає зниження кількості вуличних злочинів, якщо в будні в грудні скоюється в Україні за добу 9-11 тис., то з 1 січня таких правопорушень - близько 7 тис.