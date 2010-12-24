Київрада заборонила продаж алкоголю і сигарет у кіосках

Київрада заборонила з 31 березня 2011 року продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, вина та тютюнових виробів у місцях торгівлі, облаштованих у тимчасових спорудах загальною площею менше 40 кв. м.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 103 із 114 зареєстрованих у залі депутатів Київради.

Депутати доручили КМДА вказане обмеження зазначати у дозвільних документах на розташування тимчасових споруд. При недотриманні суб’єктами господарювання визначених обмежень належить здійснювати заходи щодо анулювання дозвільних документів на розташування тимчасових споруд.

Крім того, Київрада заборонила продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вина, тютюнових виробів і пива, крім пива у пластиковій тарі, під час проведення масових заходів на території їхнього проведення. Заборона стосується усіх закладів торгівлі.

Як пояснили автори проекту рішення - депутати від Партії регіонів, заборона на продаж зазначених товарів починає впроваджуватися в столиці уже зараз, після прийняття рішення Київрадою, однак підприємцям надано три місяці для того, щоб вони змогли безболісно змінити асортимент продукції, яку реалізують у МАФах, що мають площу меншу за 40 кв. м. У квітні ж почнеться активний процес покарання тих підприємців, які не дотримались визначених обмежень.

Депутати сподіваються, що прийняте рішення сприятиме впорядкуванню у Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином, пивом (крім безалкогольного) і тютюновими виробами та запобігатиме зростанню алкогольної і тютюнової залежності серед населення.

Рішенням передбачено вивчити ставлення громадськості до цілодобового продажу вищезазначених товарів закладами торгівлі і ресторанного господарства, що розташовані на першому та цокольному поверхах, у підвальних, напівпідвальних приміщеннях житлових будинків, прибудованих до житлових будинків будівлях.

Протягом трьох місяців за результатами вивчення питання відповідна інформація має бути винесена на розгляд Київради.