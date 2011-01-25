Прокуратура Херсонщини пропонує звільнити суддю

Прокуратура Херсонської області звернулася до Генеральної прокуратури України щодо направлення подання до Вищої ради юстиції про звільнення судді одного з райсудів області через велику кількість неправосудних рішень.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, проведеною спільно з Управлінням СБУ в області перевіркою виявлено 130 неправосудних рішень, винесених цим суддею щодо встановлення факту проживання колишніх громадян В’єтнаму на території України. На підставі вказаних судових рішень іноземці отримали громадянство України.

Загалом під час перевірки виявлено близько 400 аналогічних незаконних судових рішень, винесених суддями області щодо громадянства.

Наразі прокурорами Дніпровського, Суворовського районів м. Херсона, Голопристанського, Каланчацького, Цюрупинського районів та прокуратурою області вже оскаржено 329 судових рішень вказаного та інших суддів, якими визнано факт проживання громадян В’єтнаму на території України. Також внесено 250 апеляційних скарг на постанови судів, з яких вже задоволено 81.

Крім того, за вказаними фактами прокуратурою області порушено 9 кримінальних справ, внесено 52 протести на незаконні рішення УМВС України в Херсонській області про надання громадянства, з яких вже задоволено 21 й незаконні рішення скасовано. Триває процедура вилучення паспортів.

Громадяни Республіки В’єтнам, набуття громадянства України якими і розслідує прокуратура Херсонської області, прибули на Херсонщину на початку 90-х років минулого століття для роботи на Херсонському бавовняному комбінаті. Однак після розвалу СРСР значна частина в’єтнамців не повернулася на батьківщину, а залишилися на території України. Наразі в’єтнамці працюють на місцевих ринках та в аграрному секторі регіону.