Порушено 16 кримінальних справ за незаконний гральний бізнес

У м. Одесі за результатом перевірки додержання вимог Закону України ”Про заборону грального бізнесу в Україні”, проведеної органами прокуратури Одеської області із залученням співробітників органів внутрішніх справ і податкової міліції, порушено 16 кримінальних справ.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із ЗМІ Генпрокуратури, у ході перевірок установлено, що на території м. Одеси і області мали місце випадки функціонування деяких інтернет-клубів та інтерактивних клубів, які маскували організацію і проведення азартних ігор під виглядом надання доступу до мережі Інтернет.

Зокрема у с. Крижанівка Комінтернівського району у приміщенні одного з кафе-барів організовано проведення азартних ігор за допомогою трьох гральних автоматів. В одному з клубів у Приморському районі у порушення ст.2 Закону України ”Про заборону грального бізнесу в Україні” за допомогою 57 персональних комп’ютерів організовано проведення азартних ігор у віртуальному казино. Аналогічний випадок виявлено також у Малиновському районі.

За усіма вказаними порушеннями закону прокуратура порушила кримінальні справи, які, наразі, передані до органів внутрішніх справ для проведення у них досудового слідства.

Усього в ході перевірок вилучено 236 одиниць комп’ютерної техніки, закрито 18 інтерактивних клубів. За актами прокурорського реагування до адміністративної відповідальності притягнуто 25 посадових осіб, внесено 8 приписів та 6 подань про усунення порушень протипожежного і санітарного законодавства.