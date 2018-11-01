У Росії хочуть заборонити концерти реп-виконавців

Депутат попросив генпрокурора заборонити реп-концерти в РФ.

Депутат законодавчих зборів Ленінградської області Росії Володимир Петров написав листа генеральному прокурору РФ Юрію Чайці, в якому попросив тимчасово заборонити реп-концерти в Росії.

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Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на лист депутата. У своєму листі Петров зазначив, що «в середовищі реп-музики» частіше відбуваються сутички, бійки та інші протиправні дії». Також він розповів, що в російському суспільстві йде дискусія про те, який зміст може бути у популярних серед молоді пісень. На його думку, багато реп-композицій «відкрито пропагують» суїцид, наркоманію, екстремізм, сатанізм і революційні дії.

«Прошу вас вжити заходів прокурорського реагування в частині проведення заходів щодо недопущення проведення псевдомузикальних зборів та офіційних концертів реперів на території Росії до моменту нормалізації ситуації в молодіжному середовищі», — закликав Петров.

Раніше прокуратура Нижнього Новгорода скасувала п'ять концертів через "нецензурні пісні".

Як повідомляв УНІАН, раніше російського репера Гуфа побили за короткий виступ.