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Російського репера Гуфа побили за надто короткий виступ

15:20, 28 жовтня 2018
Русский міръ
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У Москві побили Гуфа / Instagram - therealguf

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, замовникам корпоративу не сподобався занадто короткий виступ репера.

«Вчора вночі Олексій Долматов виступав на дні народження юного любителя російського репу у ресторані "Бункер-42". Батькові іменинника не сподобалося, що програма завершилась дуже швидко (ну якось не щиро взагалі), і він вирішив розібратися. Конструктивної розмови не вийшло, і батько злегка поправив артистові обличчя», – наголошується в повідомленні.

Музикант з'явився в поліції через кілька годин і подав заяву про інцидент.

Нагадаємо, вихователька в дитячому садку міста Баришівка Київської області Альона підкорила мережа реп-хітом про рибок. Її кліп на YouTube за добу подивилися більше 33 тисяч разів.

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Теги: #Росія#Москва