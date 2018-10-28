Російського репера Гуфа побили за надто короткий виступ

Музикант з'явився в поліції через кілька годин.

Російського репера Олексія Долматова, відомого як Гуф, побили на корпоративі в Москві.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, замовникам корпоративу не сподобався занадто короткий виступ репера.

«Вчора вночі Олексій Долматов виступав на дні народження юного любителя російського репу у ресторані "Бункер-42". Батькові іменинника не сподобалося, що програма завершилась дуже швидко (ну якось не щиро взагалі), і він вирішив розібратися. Конструктивної розмови не вийшло, і батько злегка поправив артистові обличчя», – наголошується в повідомленні.

Музикант з'явився в поліції через кілька годин і подав заяву про інцидент.

Нагадаємо, вихователька в дитячому садку міста Баришівка Київської області Альона підкорила мережа реп-хітом про рибок. Її кліп на YouTube за добу подивилися більше 33 тисяч разів.