Пандемія коронавірусу змінює життя не тільки дорослих, а й дітей. Цього року багато шкіл були змушені перейти на віддалене навчання або ввести дострокові весняні канікули. У деяких областях дати літніх канікул також зміняться через зміщення весняних канікул. Однак точні дати початку і кінця відпочинку кожен навчальний заклад визначить самостійно.
Коли починаються літні канікули у 2021 році
Згідно із законом навчальний рік повинен починатися не пізніше 1 вересня, а закінчуватися до 1 липня. Зазвичай літні канікули починаються в найближчий понеділок до 1 червня - цьому році це 31 серпня. Саме цей день стане початком літніх канікул у 2021 році в більшості українських шкіл.
У деяких регіонах країни навчальний рік буде продовжений, оскільки навесні в них позапланово подовжили весняні канікули і діти не встигають освоїти програму. У таких регіонах навчання триватиме після 31 серпня.
- В Сумах школярі навчатимуться до 11 червня.
- В Черкасах - до 8 червня.
- В Хмельницькому навчання закінчиться 11 червня.
- Тернопіль навчається до 8 червня.
- Початкові класи Кропивницького навчатимуться до 7 або 14 червня.
- У Львові в деякі школи продовжать навчання для середніх класів до 11 червня.
Київські школи вийдуть на канікули 31 серпня, як і планувалося, оскільки в Києві не переривали навчання навесні.
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