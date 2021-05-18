Через довгі весняні канікули в деяких регіонах літні почнуться пізніше, ніж зазвичай.

Пандемія коронавірусу змінює життя не тільки дорослих, а й дітей. Цього року багато шкіл були змушені перейти на віддалене навчання або ввести дострокові весняні канікули. У деяких областях дати літніх канікул також зміняться через зміщення весняних канікул. Однак точні дати початку і кінця відпочинку кожен навчальний заклад визначить самостійно.

Коли починаються літні канікули у 2021 році

Згідно із законом навчальний рік повинен починатися не пізніше 1 вересня, а закінчуватися до 1 липня. Зазвичай літні канікули починаються в найближчий понеділок до 1 червня - цьому році це 31 серпня. Саме цей день стане початком літніх канікул у 2021 році в більшості українських шкіл.

У деяких регіонах країни навчальний рік буде продовжений, оскільки навесні в них позапланово подовжили весняні канікули і діти не встигають освоїти програму. У таких регіонах навчання триватиме після 31 серпня.

В Сумах школярі навчатимуться до 11 червня.

школярі навчатимуться до 11 червня. В Черкасах - до 8 червня.

- до 8 червня. В Хмельницькому навчання закінчиться 11 червня.

навчання закінчиться 11 червня. Тернопіль навчається до 8 червня.

навчається до 8 червня. Початкові класи Кропивницького навчатимуться до 7 або 14 червня.

навчатимуться до 7 або 14 червня. У Львові в деякі школи продовжать навчання для середніх класів до 11 червня.

Київські школи вийдуть на канікули 31 серпня, як і планувалося, оскільки в Києві не переривали навчання навесні.

Вам також може бути цікаво:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова