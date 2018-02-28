Amazon купує стартап Ring: чим винахідники зацікавили "гіганта" і до чого тут Україна (відео)

12:56, 28 лютого 2018
Наука та IT
1045 0

Розумний дзвінок Ring дозволяє наглядати за домівкою на будь-якій відстані. Користувач, навіть не перебуваючи вдома, може спілкуватися з відвідувачами свого будинку.  

У 2016 році продажі компанії Ring склали близько 155 мільйона доларів. Проте, стартап все ще не вийшов на прибутковість.

Читайте такожРоблять на віки: компанія Amazon будує годинник, який працюватиме 10 тисяч років (відео)Amazon заявила, що компанія має намір рухатися в напрямку безпечних домогосподарств.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Amazon#IT-стартапи#Ring