Amazon купує стартап Ring: чим винахідники зацікавили "гіганта" і до чого тут Україна (відео)
12:56, 28 лютого 2018Наука та IT
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Amazon купує за 1 мільярд доларів стартап Ring, який займається IT-рішеннями для охорони житла.
Amazon купує стартап Ring
Розумний дзвінок Ring дозволяє наглядати за домівкою на будь-якій відстані. Користувач, навіть не перебуваючи вдома, може спілкуватися з відвідувачами свого будинку.
У 2016 році продажі компанії Ring склали близько 155 мільйона доларів. Проте, стартап все ще не вийшов на прибутковість.
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