Amazon купує стартап Ring: чим винахідники зацікавили "гіганта" і до чого тут Україна (відео)

Amazon купує за 1 мільярд доларів стартап Ring, який займається IT-рішеннями для охорони житла.

Розумний дзвінок Ring дозволяє наглядати за домівкою на будь-якій відстані. Користувач, навіть не перебуваючи вдома, може спілкуватися з відвідувачами свого будинку.

У 2016 році продажі компанії Ring склали близько 155 мільйона доларів. Проте, стартап все ще не вийшов на прибутковість.

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