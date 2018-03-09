Електровантажівка Tesla вперше доправила вантаж

Вантажівки Tesla Semi доправили партію батарей для електромобілів на завод в Каліфорнії.

Створені компанією Tesla вантажівки Tesla Semi на електричній тязі вперше здійснили доставку вантажу.

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За його словами, Tesla Semi були залучені до доставки батарей для електромобілів Tesla з підприємства в Неваді на автомобільний завод в Каліфорнії.

У грудні минулого року повідомлялося, що Tesla вже отримала попередні замовлення на 285 безпілотних фур. Найбільший попереднє замовлення на купівлю вантажівок зробила компанія PepsiCo.