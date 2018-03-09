Електровантажівка Tesla вперше доправила вантаж

20:22, 09 березня 2018
Наука та IT
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Ілон Маск розповів про першій доставці, здійсненої вантажівками Tesla / Instagram, elonmusk

Читайте такожSpaceX запустила ракету з першими супутниками "всесвітнього інтернету" (фоторепортаж)Фотографію двох вантажівок Tesla з відповідним коментарем оприлюднив в Instagram засновник компанії Ілон Маск.

За його словами, Tesla Semi були залучені до доставки батарей для електромобілів Tesla з підприємства в Неваді на автомобільний завод в Каліфорнії.

У грудні минулого року повідомлялося, що Tesla вже отримала попередні замовлення на 285 безпілотних фур. Найбільший попереднє замовлення на купівлю вантажівок зробила компанія PepsiCo.

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Теги: #Маск#Tesla