Електровантажівка Tesla вперше доправила вантаж
20:22, 09 березня 2018Наука та IT
1339 0
Вантажівки Tesla Semi доправили партію батарей для електромобілів на завод в Каліфорнії.
Ілон Маск розповів про першу доставку, здійснену вантажівками Tesla / Instagram, elonmusk
Створені компанією Tesla вантажівки Tesla Semi на електричній тязі вперше здійснили доставку вантажу.
Читайте такожSpaceX запустила ракету з першими супутниками "всесвітнього інтернету" (фоторепортаж)Фотографію двох вантажівок Tesla з відповідним коментарем оприлюднив в Instagram засновник компанії Ілон Маск.
За його словами, Tesla Semi були залучені до доставки батарей для електромобілів Tesla з підприємства в Неваді на автомобільний завод в Каліфорнії.
У грудні минулого року повідомлялося, що Tesla вже отримала попередні замовлення на 285 безпілотних фур. Найбільший попереднє замовлення на купівлю вантажівок зробила компанія PepsiCo.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter