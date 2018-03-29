У роботі Telegram стався масштабний збій

Збій зафіксовано не тільки в Україні, але і в Росії, Великобританії, Італії, Іспанії, Франції та Казахстані.

В роботі популярного месенджера Telegram стався збій. Користувачі скаржаться на неможливість відправити і отримати повідомлення.

Збій зафіксовано не тільки в Україні, але і в Росії, Великобританії, Італії, Іспанії, Франції та Казахстані. Також про проблеми з месенджером повідомляють користувачі з США, Індії, Бразилії та Малайзії.

На сторінці Telegram в Twitter з'явилося наступне повідомлення: "На даний момент наші користувачі в Європі, на Близькому Сході і в країнах СНД відчувають проблеми з підключенням. Ми вивчаємо цю проблему і сподіваємося незабаром повернути вас в інтернет".

Як повідомляв УНІАН, раніше «Роскомнадзор» заявив, що вимагає від Telegram надати ФСБ ключі для розшифровки даних протягом 15 днів. Після того, як засновник Telegram Павло Дуров відмовився це зробити, відомство пообіцяло звернутися в суд для блокування Telegram.