Засновник Telegram відповів на погрози влади РФ заблокувати месенджер

Павло Дуров заявив, що погрози заблокувати Telegram, якщо він не надасть приватні дані своїх користувачів, не принесуть результату.

Засновник мессенджера Telegram Павло Дуров не буде надавати ФСБ Росії ключі для розшифровки листування користувачів.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

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«Погрози заблокувати Telegram, якщо він не надасть приватні дані своїх користувачів, не принесуть результату. Telegram відстоюватиме свободу та конфіденційність», – написав Дуров.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 березня 2018 р.

Як повідомляє Радіо Свобода, 20 березня Верховний суд відхилив позов Telegram до ФСБ. Месенджер вимагав визнати недійсним наказ спецслужби, яким йому призначили штраф у розмірі 800 тисяч рублів (близько 370 тисяч гривень) через відмову передати ключі для шифрування інформації.

Після цього «Роскомнагляд» заявив, що вимагає від Telegram надати ці ключі ФСБ протягом 15 днів. Після цього відомство може звернутися до суду для блокування Telegram.

Обов’язок надавати Федеральній службі безпеки інформацію для розшифрування повідомлень у системах інтернет-спілкування запровадили в Росії 2016 року ухваленням пакету законів, що мають у першу чергу антитерористичне спрямування. Російські спецслужби твердять, що терористи координують свої дії за допомогою таких систем із високим рівнем шифрування і захисту, як, зокрема, месенджер Telegram.