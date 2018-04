Засновник Telegram відповів на погрози влади РФ заблокувати месенджер

Засновник мессенджера Telegram Павло Дуров не буде надавати ФСБ Росії ключі для розшифровки листування користувачів.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

«Погрози заблокувати Telegram, якщо він не надасть приватні дані своїх користувачів, не принесуть результату. Telegram відстоюватиме свободу та конфіденційність», – написав Дуров.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.