Apple випустила iPhone 8 в червоному кольорі (фото)

На відміну від червоного iPhone 7, iPhone 8 отримає фронтальну частину в чорному кольорі.

Компанія Apple оновила лінійку кольорів для iPhone 8 і iPhone 8 Plus, додавши у неї яскраво червоний колір.

Як і в минулому році у випадку з iPhone 7, цього разу новий колір є частиною благодійної акції, яка проводиться спільно з компанією Product Red, яка займається збором коштів для Глобального фонду боротьби зі СНІДом.

Як повідомляє Techcrunch, на відміну від червоного iPhone 7, iPhone 8 отримає фронтальну частину в чорному кольорі. Багатьом прийшлося не до душі біле "обличчя" торішньої моделі, деякі навіть наклеювали спеціальні чорні плівки на лицьову частину смартфона. Ззаду ж телефон виконаний у яскраво-червоному кольорі, як і в минулому році.

Ціна на червоний iPhone 8 стартує від 699 доларів за версію на 64 Гб. Предзамовлення доступний від сьогоднішнього дня, придбати на сайті Apple телефон можна буде починаючи з п'ятниці.

Лінійку кольорів для iPhone X залишили без оновлень. Проте користувачі можуть придбати червоний шкіряний чохол, взявши участь таким чином в благодійній акції. У рамках серії Product Red також випущені нові ремінці для iWatch.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Apple показала нову бюджетну версію iPad.