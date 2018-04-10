Apple випустила iPhone 8 в червоному кольорі (фото)

12:23, 10 квітня 2018
Наука та IT
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Apple випустила червоний iPhone 8 / apple.com

Як і в минулому році у випадку з iPhone 7, цього разу новий колір є частиною благодійної акції, яка проводиться спільно з компанією Product Red, яка займається збором коштів для Глобального фонду боротьби зі СНІДом.

Як повідомляє Techcrunch, на відміну від червоного iPhone 7, iPhone 8 отримає фронтальну частину в чорному кольорі. Багатьом прийшлося не до душі біле "обличчя" торішньої моделі, деякі навіть наклеювали спеціальні чорні плівки на лицьову частину смартфона. Ззаду ж телефон виконаний у яскраво-червоному кольорі, як і в минулому році.

Фронтальна сторона червоного iPhone 8 виконана в чорному кольорі / фото apple.com

Ціна на червоний iPhone 8 стартує від 699 доларів за версію на 64 Гб. Предзамовлення доступний від сьогоднішнього дня, придбати на сайті Apple телефон можна буде починаючи з п'ятниці.

Лінійку кольорів для iPhone X залишили без оновлень. Проте користувачі можуть придбати червоний шкіряний чохол, взявши участь таким чином в благодійній акції. У рамках серії Product Red також випущені нові ремінці для iWatch.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Apple показала нову бюджетну версію iPad.

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Теги: #iPhone 8#новинка Apple