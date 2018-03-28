Apple презентувала новий iPad для студентів та школярів (фото)

Планшет орієнтований для школярів і студентів. Для них його ціна складе $299. У свою чергу для звичайних користувачів iPad буде доступний за $329.

Apple на презентації в Чикаго представила новий iPad з екраном діагоналлю 9,7 дюйма. Про це повідомляється на сайті компанії.

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Як зазначається, основна відмінність від попередньої моделі - підтримка роботи зі стилусом Apple Pencil, раніше його можна було використовувати лише в версії iPad Pro.

Планшет орієнтований для школярів і студентів. Для них його ціна складе $299. У свою чергу для звичайних користувачів iPad буде доступний за $329.