Apple презентувала новий iPad для студентів та школярів (фото)
03:56, 28 березня 2018Наука та IT
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Планшет орієнтований для школярів і студентів. Для них його ціна складе $299. У свою чергу для звичайних користувачів iPad буде доступний за $329.
Основна відмінність від попередньої моделі — підтримка роботи зі стилусом Apple Pencil / Apple News Room
Apple на презентації в Чикаго представила новий iPad з екраном діагоналлю 9,7 дюйма. Про це повідомляється на сайті компанії.
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Як зазначається, основна відмінність від попередньої моделі - підтримка роботи зі стилусом Apple Pencil, раніше його можна було використовувати лише в версії iPad Pro.
Планшет орієнтований для школярів і студентів. Для них його ціна складе $299 / Apple News Room
Планшет орієнтований для школярів і студентів. Для них його ціна складе $299. У свою чергу для звичайних користувачів iPad буде доступний за $329.
Для звичайних користувачів iPad буде доступний за $329 / Apple News Room
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