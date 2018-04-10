Україну на цьому тижні накриють магнітні бурі

13:41, 10 квітня 2018
Наука та IT
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Магнітні бурі знову обрушилися на Землю / фото flickr.com/photos/nasamarshall

Про це пише "Обозреватель".

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Зокрема, до суботи (тобто, 11, 12, 13 і 14 квітня) включно очікуються помірні магнітні бурі. І тільки 15 і 16 квітня геомагнітні збурення зійдуть до легких і почнуть відступати.

Медики попереджають, що в дні магнітних бур потрібно бути максимально уважним до свого здоров'я. Як відомо, магнітне поле може впливати на швидкість реакції, а також позначатися на роботі серцево-судинної системи, провокуючи серцеві болі, мігрені, слабкість та ін.

Як повідомляв УНІАН, найбільша магнітна буря року зареєстрована в ніч з 18 на 19 березня 2018 року. Пік бурі було пройдено близько години ночі за київським часом.

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Теги: #магнітна буря#Землю накриє магнітна буря