Українці побачать найбільш тривале місячне затемнення за останні сто років

У східних регіонах України затемнення буде видно краще, ніж на решті території країни. Орієнтовно затемнення можна буде спостерігати близько 22 години по Києву 27 липня.

Увечері 27 липня 2018 року українці зможуть побачити рідкісне місячне затемнення, повний Місяць пройде через тінь Землі.

Це затемнення буде найдовшим повним місячним затемненням в 21 столітті. Загальна тривалість його складе близько 103 хвилин, пише "Новое время".

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"Максимальна тіньова фаза затемнення складе 1,61 при проходженні Місяця практично через центр земної тіні. Тривалість тіньового затемнення складе 1 годину 43 хвилини, що є максимальним значенням у поточному столітті. Загальна тривалість тіньового затемнення складе майже чотири години", - зазначає Астрономічний календар.

Затемнення буде видно в Східній Африці та Центральній і Південній Азії, а також Антарктиді. У Південній Америці, Західній Африці та Європі затемнення почнеться на сході Місяця, у Східній Азії та Австралії — навпаки, при заході. У Північній Америці затемнення не буде видно взагалі.

Цікаво, що в східних регіонах України затемнення буде видно краще, ніж на решті території країни. Орієнтовно затемнення можна буде спостерігати близько 22 години по Києву 27 липня.

Як повідомляв УНІАН, на Землю насуваються потужні магнітні бурі, їх вплив жителі планети можуть відчувати 1 і 2 червня.