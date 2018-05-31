Face ID і флагманська камера: Xiaomi презентувала смартфон Mi8

Апарат отримав так багато змін на тлі торішньої моделі, що виробникові довелося пропустити одне покоління.

У Китаї відбулася довгоочікувана презентація нового флагманського смартфона Xiaomi Mi8. Апарат отримав так багато змін на тлі торішньої моделі, що виробникові довелося пропустити одне покоління.

Разом з ним був представлений і більш доступний Mi8 SE, став першим пристроєм на базі нової мобільної платформи Snapdragon 710, пише "4PDA".

До самого анонсу не було ясно, як же буде виглядати смартфон. У підсумку Xiaomi пішла перевіреним шляхом, підглянувши цікаві рішення у конкурентів по цеху. Так, у Mi8 не обійшлося без новомодного вирізу в екрані. Правда, китайський виробник, на відміну від інших Android-виробників, не просто скопіював цю фішку в Apple, але і використовував за прямим призначенням — встановив у виріз просунуту систему 3D-сканування осіб для швидкого і безпечного розблокування. Завдяки наявності інфрачервоного датчика смартфон впізнає власника навіть у повній темряві.

За рахунок так званого безрамочного дизайну практично всю лицьову сторону займає 6,21-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 19:9 і дозволом 2280х1080 пікселів. Екран виконаний за технологією AMOLED, що гарантує широкі кути огляду без спотворення кольорів при відхиленні. На жаль для багатьох, Xiaomi, як і інші виробники Android-смартфонів, не змогла позбутися від нижньої межі. При бажанні, в налаштуваннях можна приховати виріз за допомогою чорної смуги.

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Сканер відбитків пальців у базової моделі Mi8 знаходиться на задній стороні. Ходили чутки, що компанія вмонтує його в екран і навіть були відповідні витоки, але в підсумку від цієї ідеї відмовилися — принаймні, у стандартній версії. Розташований датчик в місці, куди зазвичай лягає вказівний палець під час використання гаджета.

Новий флагман Xiaomi традиційно отримав топові технічні характеристики. У ньому використовується восьмиядерний процесор Snapdragon 845 з графічною підсистемою Adreno 630. Об'єм оперативної пам'яті складає 6 ГБ, залежно від версії, а вбудованого накопичувача типу UFS 2.1 — від 64 до 256 ГБ. Всупереч чуткам про акумулятор на 4 000 маг, Mi8 він має ємність лише 3 300 маг. Зате є підтримка технології швидкого заряджання Quick Charge 4.0+ потужністю 18 Вт. Крім того, як і Mi Mix 2S, апарат можна заряджати за допомогою бездротових станцій стандарту Qi.

В AnTuTu смартфон видає 301 472 балів, що на сьогоднішній день є найвищим результатом серед всіх смартфонів. Крім того, це перший пристрій, який набрав понад 300 тисяч балів у цьому тесті.

Велика частина презентації була приділена фотоможливостям пристрою. У Mi8 встановлена подвійна камера з модулями на 12 (f/1,8) і 12 (f/2,4) Мп. Другий сенсор використовується для зйомки з дворазовим оптичним зумом і захоплення інформації про глибину різкості для розмиття заднього фону в портретному режимі. Є швидкий фазовий автофокус і чотирьохосьова оптична стабілізація зображення. На додаток Xiaomi використовується функції штучного інтелекту для аналізу сцени і вибору оптимальних налаштувань зйомки для кожного кадру. Фронтальна камера з роздільною здатністю 20 Мп і світлосилою f/2,0 підтримує режим бьютификации, що дозволяє змінювати пропорції обличчя, розмір очей, стан шкіри і т. д.

Авторитетний портал DxOMark поставив Mi8 99 балів у рейтингу мобільних камер. По частині зйомки фото смартфон отримав 105 балів. Для порівняння, iPhone X отримав 97 і 101 очок відповідно.