На МКС надрукували першу деталь із пластику за допомогою 3D-принтера (фото)

3D-принтер, який було доставлено у вересні на Міжнародну космічну станцію (МКС), успішно надрукував першу деталь, повідомило у вівторок Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), передає ТАСС.

17 листопада командир екіпажу МКС Баррі Уілмор встановив у лабораторії американського наукового модуля Destiny випробувальну модель принтера, створеного каліфорнійською компанією Made In Space, і виконав його калібрування. 24 листопада інженери в Центрі управління польотами віддали пристрою команду надрукувати для самого себе деталь - білу пластмасову пластину розміром 7,6 на 3,8 см з логотипом NASA. Незважаючи на невагомість, принтер із завданням успішно впорався. У вівторок Уілмор дістав табличку, проінспектував її та встановив на належне місце в принтер.

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Як повідомило NASA, в деяких місцях спайка матеріалу виявилася жорсткішою, ніж очікувалося. На думку фахівців, це може свідчити про те, що в умовах невагомості фіксація шарів пластика відбувається трохи по-іншому, ніж на Землі.

"Це не просто перша деталь, надрукована в космосі. Це - перший об'єкт, вироблений за межами Землі. Можна сказати, що ми переміщували" предмет, віддавши команду принтеру його надрукувати. Це велике досягнення не тільки для NASA, але й для всього людства", - заявив генеральний директор Made In Space Аарон Кеммеріх.

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У найближчі два тижні на МКС буде надруковано ще близько 20 пластмасових об'єктів, які потім доставлять для аналізу на Землю. Найближчим часом Made In Space планує замінити нинішній зразок принтера на більш потужний. Крім того, в 2015 році свій апарат, здатний створювати тривимірні об'єкти, збирається відправити на орбіту і Європейське космічне агентство.

Очікується, що за допомогою 3D-принтерів астронавти зможуть прямо в космосі друкувати з пластику необхідні їм запчастини та інструменти. На думку фахівців, завдяки цим пристроям дослідження космосу стане значно дешевшим і буде проходити набагато швидше.